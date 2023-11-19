Орбана переобрали головою керівної партії Угорщини
У суботу, 18 листопада, прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана переобрали лідером партії "Фідес"
Про це повідомляє Nepszava.
Орбан був переобраний головою партії 1190 голосами делегатів. Інші кандидати не набрали необхідну кількість делегатів, тому прем'єр-міністр виграв голосування без жодної конкуренції.
"Угорці мають свою власну європейську контрмодель: це означає нульову міграцію, економіку, засновану на праці, повну зайнятість, міцні сім’ї, низькі податки та розумний зелений перехід", – заявив Віктор Орбан під час з'їзду партії в Будапешті.
Під час обрання віцекерівників керівної партії Угорщини делегати проголосували за чотирьох чинних заступників Орбана.
Орбан очолював партію упродовж 1993-2000 роки та безперервно з 2003 року. З 2010 року він є незмінним прем'єр-міністром Угорщини.
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