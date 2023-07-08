Про це ідеться в повідомленні на сайті ОЗХЗ.

Так у п'ятницю, 7 липня, було знищено останній хімічний боєприпас із оголошених запасів США. Його ліквідували на пілотному заводі зі знищення хімічних речовин Blue Grass у Кентуккі.

"Я вітаю всі держави-учасниці, і зокрема Сполучені Штати Америки, із цим великим досягненням для міжнародної спільноти. Припинення знищення всіх заявлених запасів хімічної зброї є важливою віхою для Організації. Це критично важливий крок до досягнення її місії щодо остаточної ліквідації всієї хімічної зброї", - сказав гендиректор ОЗХЗ Фернандо Аріас.

Він наголосив, що це є історичним успіхом багаторічної роботи упродовж останніх 26 років. Водночас він зазначив, що попереду чекають нові виклики, які потребують уваги міжнародної спільноти. Так до Конвенції про заборону хімічної зброї мають приєднатися ще чотири країни.

Аріас також сказав, що недавнє використання та загрози використання токсичних хімікатів як зброї показують, що запобігання повторній появі залишатиметься пріоритетом для Організації. Так низка факторів, як-от швидкий розвиток науки і техніки, нові небезпечні токсичні хімікати, складніше обладнання та методи виробництва, кращі засоби доставки та взаємодія між хімією, біологією та штучним інтелектом, перевірятимуть актуальність Конвенції про хімічну зброю.

"Центр ОЗХЗ з хімії та технологій, який розпочав роботу в травні 2023 року, є важливим інструментом для посилення можливостей Організації протистояти цим загрозам. Міжнародне співтовариство може розраховувати на незалежність, досвід і готовність Секретаріату відігравати свою роль", - наголосив Аріас.

Довідково. Конвенція про заборону хімічної зброї набула чинності у 1997 році. До неї увійшли 193 держави зі 196 країн-членів ООН. Відтоді ОЗХЗ перевірила знищення 72 304,34 метричних тонн накопиченої хімічної зброї, про що заявили країни по всьому світу.