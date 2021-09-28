Ощадбанк оголосив про закриття рахунків, операції по яких не здійснювалися понад трьох років

Про це повідомила пресслужба Ощадбанку.



Згідно з повідомленням, клієнти Ощадбанку мають до 30 вересня відвідати відділення Ощадбанку для актуалізації ідентифікаційних даних та здійснення верифікації, а також вирішення питання щодо отримання коштів по нерухомих поточних та депозитних рахунках, операції за якими не здійснювалися протягом трьох і більше років.



Зазначається, що клієнти повинні мати паспорт та документ про присвоєння ідентифікаційного номера платника податків.



При цьому якщо клієнти 30 вересня не звернеться до Ощадбанку, то банк змінить облік залишків коштів на таких рахунках та обліковуватиме їх як нерухомі вклади. У такому випадку банк вважатиме, що клієнт погодився на розірвання договору та закриття рахунку.



"Такі дії вважатимуться згодою на застосування щомісячної комісійної винагороди, передбаченої тарифами Ощадбанку, та її сплати в порядку договірного списання шляхом утримання з суми нерухомого вкладу, а саме комісійної винагороди за ведення нерухомих вкладів для поточних рахунків фізичних осіб у національній валюті та комісійної винагороди за ведення нерухомих вкладів для депозитних рахунків у національній валюті", - зазначили у пресслужбі.



Водночас у пресслужбі уточнили, що комісійна винагорода не списуватиметься з арештованих вкладів та частково виплачених вкладів по спадщині.

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