Основним портом для експорту українського зерна може стати Ґданськ, - польський віцепрем'єр Качинський

На цьому наголосив віцепрем'єр Польщі Ярослав Качинський, передає TVP.

"Станом на сьогодні, Польща не може прийняти все зібране в Україні зерно – до такого навантаження не готові ні наші порти, ні залізниця. Проте Київ розглядає довгострокові перспективи транспортування через нашу країну, тому ми зараз укладаємо угоди, що можуть стати основою для великих інвестицій. У наших портах вистачає місця, а необхідні інвестиції можна залучити швидко.

Основним портом для експорту українського зерна може стати Ґданськ. Також можна продовжити ширококолійну лінію, яка закінчується в Славкові, щоб вона вела до Ґданська вздовж вугільної магістралі", – наголосив віце-прем’єр-міністр.

Він також звинуватив одного з лідерів польської опозиції Дональда Туска в тому, що той "лякає польських фермерів українським зерном", а ці заяви залюбки цитують російські ЗМІ.

"Коли на карту поставлені життєво важливі інтереси Польщі, Туск виступає проти. Дуже часто його точка зору тоді збігається з російською пропагандою, як і цього разу. Проте важливо, щоб наші фермери знали, що українське зерно не несе для них загрози. Його одержувачі знаходяться в Північній Африці та на Близькому Сході», – додав віцепрем'єр Польщі.