"Останній день Росії". Під посольство РФ у Києві принесли похоронний вінок
У неділю, 12 червня 2022 року, біля розташованого в українській столиці будівлі посольства Російської Федерації відбулася акція протесту "Останній день росії"
У заході взяли участь кілька десятків громадян, передає Укрінформ.
Учасники акції поставили під посольством жалобний вінок, повісили на огорожі банер з імітацією кроків та написом "Последний день россии".
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Протестувальники висловили сподівання, що наступного року країни-агресора та режиму правління Путіна вже не існуватиме, зазначає "Апостроф".
До принесеного вінка прикріплено стрічку з побажанням "Земля скловатою".
Світлини - "Беларускі Дом ва Украіне" (telegram)
В акції взяли участь громадяни Росії, а також політичні мігранти. Один із них прийшов у вишиванці та публічно спалив свій російський паспорт.
Інший приніс кулі російських військових, зібрані на території звільненої від загарбників Київської області.
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Організатором акції виступи російським опозиціонер Андрій Синельников, розповідає емігрантська спільнота "Білоруський дім в Україні".
12 червня влада РФ проводить "день Росії". Цього дня у 1990 році було прийнято Декларацію про державний суверенітет Російської Федерації.
- Нагадаємо, у складі ЗСУ діє російський добровольчий Легіон "Свободу Росії". Туди приймають тих російських військових, що добровольно перейшли на бік України, а також усіх бажаючих громадян РФ.
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