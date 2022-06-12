"Останній день Росії". Під посольство РФ у Києві принесли похоронний вінок

У заході взяли участь кілька десятків громадян, передає Укрінформ.

Учасники акції поставили під посольством жалобний вінок, повісили на огорожі банер з імітацією кроків та написом "Последний день россии".

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Протестувальники висловили сподівання, що наступного року країни-агресора та режиму правління Путіна вже не існуватиме, зазначає "Апостроф".

До принесеного вінка прикріплено стрічку з побажанням "Земля скловатою".

Світлини - "Беларускі Дом ва Украіне" (telegram)

В акції взяли участь громадяни Росії, а також політичні мігранти. Один із них прийшов у вишиванці та публічно спалив свій російський паспорт.

Інший приніс кулі російських військових, зібрані на території звільненої від загарбників Київської області.

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Організатором акції виступи російським опозиціонер Андрій Синельников, розповідає емігрантська спільнота "Білоруський дім в Україні".

12 червня влада РФ проводить "день Росії". Цього дня у 1990 році було прийнято Декларацію про державний суверенітет Російської Федерації.

Нагадаємо, у складі ЗСУ діє російський добровольчий Легіон "Свободу Росії". Туди приймають тих російських військових, що добровольно перейшли на бік України, а також усіх бажаючих громадян РФ.

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