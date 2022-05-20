Останній резерв. У Росії мають намір скасувати вікову межу для служби у війську за контрактом
Держдума РФ розгляне законопроєкт про скасування вікової межі для укладання першого контракту про проходження військової служби
Про це повідомляє Forbes.
Автори проєкту – голова комітету нижньої палати з оборони, колишній заступник міністра оборони РФ Андрій Картаполов та депутат Андрій Красов. Обидва – члени фракції "Єдина Росія".
У пояснювальній записці до законопроєкту, для використання "високоточної зброї, експлуатації озброєння та військової техніки" потрібні "високопрофесійні фахівці, а досвід показує, що такими вони стають у віці 40-45 років".
Зараз вікова межа для укладення першого контракту у російській армії становить 40 років для росіян та 30 – для іноземців.
- Генштаб ЗСУ оцінює втрати серед російських військових станом на 19 травня у 28,5 тис. військових, 1254 танки, 203 літаки та 3063 БТР.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.45
Купівля 31.45Продаж 32.04
-
EUR
Купівля 32.93Продаж 33.62
- Актуальне
- Важливе