Останній резерв. У Росії мають намір скасувати вікову межу для служби у війську за контрактом

Про це повідомляє Forbes.

Автори проєкту – голова комітету нижньої палати з оборони, колишній заступник міністра оборони РФ Андрій Картаполов та депутат Андрій Красов. Обидва – члени фракції "Єдина Росія".

У пояснювальній записці до законопроєкту, для використання "високоточної зброї, експлуатації озброєння та військової техніки" потрібні "високопрофесійні фахівці, а досвід показує, що такими вони стають у віці 40-45 років".

Зараз вікова межа для укладення першого контракту у російській армії становить 40 років для росіян та 30 – для іноземців.

Генштаб ЗСУ оцінює втрати серед російських військових станом на 19 травня у 28,5 тис. військових, 1254 танки, 203 літаки та 3063 БТР.