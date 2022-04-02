Острів Джерсі прихистив 14 українських біженців

Про це пише BBC.



Дозвіл на імміграцію діятиме три роки. Також забезпечується соціальне страхування та зареєстрований статус.



"Ми отримали візи від 28 українців, які бажають приїхати на Джерсі, на сьогодні 14 українців прибули та перебувають у своїх родичів на острові. Ще 50 людей звернулися до своїх родичів із Джерсі, щоб вони виконали візові вимоги", - повідомляють в уряді.



На острові не приймають українських біженців за британською програмою "Homes for Ukraine". Уряд запровадив "Ukraine Family Scheme". Ця програма дає змогу подавати заявки на отримання візи членам сімей громадян України, які проживають на острові.



Також українським біженцям надають:

Безкоштовний доступ до лікарняних послуг

500 фунтів стерлінгів готівкою на особу для купівлі найнеобхідніших речей

Сім-карти з кредитом 100 фунтів стерлінгів

Нагадаємо, Європейська комісія затвердила пропозицію щодо конвертації банкнот гривні у валюту приймаючих держав ЄС біженцям з України.

Центр дітей та сімей допомагає знайти місця для дітей-біженців у школах і надає загальну підтримку та консультації за потреби.