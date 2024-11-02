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Головна освіта "Разом навчаємося і зростаємо": пані посол ЄС Катаріна Матернова відвідала Буковину й поспілкувалася зі студентами
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"Разом навчаємося і зростаємо": пані посол ЄС Катаріна Матернова відвідала Буковину й поспілкувалася зі студентами

Юлія Юліна
2 листопада, 2024 субота
09:30
освіта посол ЄС Катаріна Матернова

24 жовтня Чернівці відвідала пані посол ЄС в Україні Катаріна Матернова. У межах візиту дипломатка зустрілася зі студентами Чернівецького національного університету ім. Федьковича

Зміст

Про це йдеться у сюжеті Еспресо.

Ця подія відкрила низку регіональних заходів у межах Всеукраїнської комунікаційної кампанії "Разом навчаємося і зростаємо" про підтримку Європейським Союзом української освіти та молодіжної сфери в часи війни. Чернівецький університет обрали не випадково, адже він особливо плідно використовує усі академічні можливості, що їх надає ЄС. 

"На сьогодні наш університет має понад 200 чинних угод і меморандумів з університетами в усьому світі. І більш як 80% цих угод – з університетами Європейського Союзу. Завдяки Європейському Союзу реалізується велика кількість програм, зокрема і програми, які стосуються академічної мобільності", - розповів журналістам ректор ЧНУ ім. Федьковича Руслан Білоскурський.

Мармурова зала університету була заповнена вщент. У студентів до пані посла ЄС було чимало запитань. Передусім вони цікавилися новими освітніми можливостями та їхнім ефективним використанням, аби зробити українську освіту ще сучаснішою та конкретнішою. 

"З 2014 року кожна сьома школа була пошкоджена, а 400 були повністю зруйновані. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну ЄС посилив підтримку освітніх і молодіжних ініціатив в Україні, виділивши понад 200 млн євро. Ми відновлюємо навчальні заклади, будуємо укриття в школах, надаємо шкільні автобуси та підручники, полегшуємо доступ до сучасних навчальних платформ і можливостей міжнародного обміну", – зазначила Катаріна Матернова.

"Ми значно збільшили підтримку програм професійно-технічної освіти та навчання для ветеранів і ВПО, а також допомагаємо розвивати лідерські навички молоді, яка завтра візьме на себе відповідальність за Україну. Усі наші проєкти взаємопов’язані, доповнюють один одного та сприяють навчанню впродовж усього життя. Інвестиції в знання – це інвестиції в майбутнє України та наше спільне європейське майбутнє", - додала вона.

Після зустрічі зі студентами ЧНУ дипломатка вирушила до іншого освітнього закладу на Буковині.

Вищому професійному училищу №24 міста Заставна Європейський Союз у межах проєкту EU4Skills передав 7 одиниць сільськогосподарської техніки на загальну суму 800 тис. євро. Відтепер у студентів на Буковині є нові трактори, вантажні автомобілі, екскаватор і комбайн. Тому навчання для них стане цікавішим та ефективнішим.

"Маємо дуже велику потребу в тому, щоб обробляти землю. Земля не чекає. За допомогою цієї техніки ми оремо, культивуємо, засіваємо поля, збираємо врожай", - зазначила директорка ВПУ №24 Марина Василик.

Пані посол ЄС завершила цей активний день бесідою із представниками регіональних ЗМІ. Представництво Європейського Союзу в Україні проводить спеціальні тренінги для медійників, аби ті мали змогу краще розібратися у системі ЄС, познайомитися з імплементованими проєктами та сприяти подальшій інтеграції європейських цінностей.

Візит Катаріни Матернової на Буковину стане лише першою з низки поїздок у різні регіони України в межах комунікаційної кампанії “Разом навчаємося і зростаємо. ЄС та Україна створять спільне українське майбутнє”. У складних та непередбачуваних воєнних реаліях Європейський Союз продовжує підтримувати нашу державу на багатьох рівнях. Як наголошує Катаріна Матернова, кошти, які ЄС вкладає в українську освіту, - це інвестиції в наше спільне європейське майбутнє.

Дізнатися більше про підтримку Європейським Союзом сфери освіти та української молоді Ви можете за посиланням.

Публікація підготовлена за підтримки Європейського Союзу в межах комунікаційної кампанії "Разом навчаємося і зростаємо". Її зміст є виключною відповідальністю автора і не обов’язково відображає позицію Європейського Союзу.

#РазомНавчаємося #РазомЗростаємо

Теги:
Новини
Україна
ЄС
Чернівці
Новини Західної України
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