Шкільні укриття здатні вмістити 317 тис. людей: Кличко розповів про новий навчальний рік у Києві

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Він нагадав, що навчальний рік в закладах освіти Києва розпочнеться 2 вересня і триватиме до 30 червня 2025 року.

"До 950 закладів підуть загалом 372 тис. учнів і вихованців. Зокрема, до садочків - майже 58 тис. дітей, у школи — 281 тис. учнів", - написав міський голова.

Він наголосив, що пріоритетом влади є безпека всіх учасників освітнього процесу. Для цього в усіх закладах загальної середньої освіти працюватиме Муніципальна охорона столиці. Також усі освітні установи обладнано тривожними кнопками й під'єднано до пультової охорони.

"Також впроваджуємо системи відеонагляду та охоронної сигналізації. Встановлюємо високошвидкісний інтернет", - написав Кличко.

За його словами, шкільні укриття в столиці можуть вмістити 317 тис. людей.

"За останні 2 роки ми збільшили місткість укриттів в освітніх закладах на 94 тис. місць", - зазначив мер.

Він розповів, що в укриттях встановлюють резервне освітлення, резервні джерела струму, системи вентиляції та інше необхідне обладнання. Також там працює Wi-Fi.

"Будуємо і нові споруди подвійного призначення із захисними можливостями. Так, у 2024 році на це в міському бюджету передбачили майже 1,5 млрд грн", - резюмував Кличко.