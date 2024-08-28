Шкільні укриття здатні вмістити 317 тис. людей: Кличко розповів про новий навчальний рік у Києві
Шкільні укриття у столиці здатні вмістити 317 тис. людей. Там встановлюють резервні джерела електроенергії, системи вентиляції та проводять бездротовий інтернет
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Він нагадав, що навчальний рік в закладах освіти Києва розпочнеться 2 вересня і триватиме до 30 червня 2025 року.
"До 950 закладів підуть загалом 372 тис. учнів і вихованців. Зокрема, до садочків - майже 58 тис. дітей, у школи — 281 тис. учнів", - написав міський голова.
Він наголосив, що пріоритетом влади є безпека всіх учасників освітнього процесу. Для цього в усіх закладах загальної середньої освіти працюватиме Муніципальна охорона столиці. Також усі освітні установи обладнано тривожними кнопками й під'єднано до пультової охорони.
"Також впроваджуємо системи відеонагляду та охоронної сигналізації. Встановлюємо високошвидкісний інтернет", - написав Кличко.
За його словами, шкільні укриття в столиці можуть вмістити 317 тис. людей.
"За останні 2 роки ми збільшили місткість укриттів в освітніх закладах на 94 тис. місць", - зазначив мер.
Він розповів, що в укриттях встановлюють резервне освітлення, резервні джерела струму, системи вентиляції та інше необхідне обладнання. Також там працює Wi-Fi.
"Будуємо і нові споруди подвійного призначення із захисними можливостями. Так, у 2024 році на це в міському бюджету передбачили майже 1,5 млрд грн", - резюмував Кличко.
- Раніше КМДА рекомендувала організувати навчання школярів "у максимально очному форматі".
- 28 серпня начальник КМВА Сергій Попко повідомив, що на засіданні Ради оборони Києва було ухвалено рішення забезпечити всі школи автономними джерелами живлення для безперервного офлайн-навчання школярів.
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