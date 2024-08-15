КМДА рекомендує організувати навчання школярів "у максимально очному форматі"

Про це повідомила пресслужба КМДА.

"Навчальний рік 2024-2025 місто рекомендує організувати максимально в очному форматі", - йдеться у повідомленні.

У КМДА зазначили, що за останні два роки місткість укриттів у закладах загальної освіти столиці збільшилася на 67 тисяч місць.



Перший семестр триватиме з 2 вересня до 21 грудня 2024 року, а другий – із 13 січня до 30 травня 2025 року.



Осінні канікули пройдуть із 28 жовтня до 2 листопада, зимові – з 23 грудня до 11 січня, весняні – з 24 до 29 березня.



Для учнів перших класів будуть додаткові тижневі канікули – із 17 до 22 лютого.