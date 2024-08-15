КМДА рекомендує організувати навчання школярів "у максимально очному форматі"
З огляду на безпекову ситуацію та додаткові облаштування укриттів у школах навчання школярів у столиці рекомендовано організувати в очному форматі
Про це повідомила пресслужба КМДА.
"Навчальний рік 2024-2025 місто рекомендує організувати максимально в очному форматі", - йдеться у повідомленні.
У КМДА зазначили, що за останні два роки місткість укриттів у закладах загальної освіти столиці збільшилася на 67 тисяч місць.
Перший семестр триватиме з 2 вересня до 21 грудня 2024 року, а другий – із 13 січня до 30 травня 2025 року.
Осінні канікули пройдуть із 28 жовтня до 2 листопада, зимові – з 23 грудня до 11 січня, весняні – з 24 до 29 березня.
Для учнів перших класів будуть додаткові тижневі канікули – із 17 до 22 лютого.
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