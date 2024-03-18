Україна отримала від Amazon майже 6 тис. девайсів для навчання. В Мінцифри розповіли, куди їх розподілять

Про це він написав у Telegram.

Він зазначив, що Україна отримала 4950 цифрових пристроїв у межах проєкту Laptops for Ukraine. Техніку розподілять між десятьма областями, де діти навчаються у змішаному та дистанційному форматі. Найбільше гаджетів отримають учні з Харківської, Запорізької, Херсонської та Донецької областей, які навчаються виключно онлайн.

"Окремо Amazon в межах Коаліції девайсів передасть ще 700 девайсів. Це відбулося за сприяння Фундації Олени Зеленської, Міністерства цифрової трансформації та Міністерства освіти і науки України. За розподілом техніки можна стежити в режимі реального часу на публічному дашборді", - написав міністр.