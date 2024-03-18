Україна отримала від Amazon майже 6 тис. девайсів для навчання. В Мінцифри розповіли, куди їх розподілять
Віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів, що Україна отримала від Amazon майже 6 тис. планшетів та електронних книг
Про це він написав у Telegram.
Він зазначив, що Україна отримала 4950 цифрових пристроїв у межах проєкту Laptops for Ukraine. Техніку розподілять між десятьма областями, де діти навчаються у змішаному та дистанційному форматі. Найбільше гаджетів отримають учні з Харківської, Запорізької, Херсонської та Донецької областей, які навчаються виключно онлайн.
"Окремо Amazon в межах Коаліції девайсів передасть ще 700 девайсів. Це відбулося за сприяння Фундації Олени Зеленської, Міністерства цифрової трансформації та Міністерства освіти і науки України. За розподілом техніки можна стежити в режимі реального часу на публічному дашборді", - написав міністр.
- 13 березня стало відомо, що Фонд у сфері освіти в надзвичайних ситуаціях Education Cannot Wait підписав угоду з Міністерством освіти і науки України про виділення гранту в розмірі $18 млн на забезпечення якісної та безпечної освіт.
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