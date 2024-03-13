ЮНІСЕФ надасть Україні $18 млн на забезпечення якісної і безпечної освіти

Про це повідомляє Укрінформ

Підписання документа відбулося у штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку. Від Фонду, який є структурою ЮНІСЕФ, угоду підписала його виконавча директорка Ясмін Шеріф.

"Попри війну, ми маємо не лише сміливість боротися проти другої армії у світі та відстоювати наші цінності, а й перебудовувати, реформувати систему освіти", - сказав міністр освіти України Оксен Лісовий, додавши, що в українського суспільства є розуміння того, що освіта – це друга лінія оборони.

За його словами, від обстрілів РФ постраждала кожна сьома українська школа, більш як дві сотні шкіл зруйновано вщент, ще близько 1600 – пошкоджено. В онлайн-режимі сьогодні навчається понад 600 тис. українських школярів, ще 900 тис. – у змішаному форматі.

"Сьогодні наші зусилля зосереджені на тому, аби повернути доступ до нормального навчання кожній дитині, до якісної та безпечної освіти – попри війну", - додав Лісовий.

Міністр зауважив, що в Україні будуються "укриття в школах та школи в укриттях", оскільки захист від обстрілів – це "обов’язкова умова, аби школа могла працювати офлайн". Він сказав, що близько 88% українських шкіл уже мають сховища.

Лісовий сказав також, що Фонд Education Cannot Wait долучився до Коаліції девайсів – об'єднання організацій, бізнесу, урядів і меценатів, яке забезпечує ґаджетами українських учнів і вчителів для навчання онлайн.

За словами міністра освіти, від початку повномасштабного вторгнення РФ для українських вчителів та учнів за підтримки різних партнерів вдалося доставити понад 166 тис. девайсів. Критична потреба на цей рік – ще близько 120 тис..