Отруєння в Хмельницькому: вже 93 госпіталізованих
Станом на ранок суботи, 11 вересня 2021 року, в інфекційній лікарні міста Хмельницького із зараженням поки що не встановленого походження перебувало 15 осіб
З них - 14 дітей, передає Еспресо.TV.
Стан ушпиталених - середній.
"Загрози життю немає", - наголошують у Державній службі з надзвичайних ситуацій.
Ще 78 осіб перебувають на амбулаторному лікуванні (стан легкого ступеня тяжкості).
- Нагадаємо, 7 вересня на Хмельниччині під час моніторингу інформаційного простору поліцейські виявили публікацію про харчове отруєння учнів однієї зі шкіл.
- За фактом масового отруєння відкрили провадження за ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням) Кримінального кодексу України.
- Станом на 9 вересня було зареєстровано 85 випадків харчового отруєння.
- Ввечері 10 вересня було відомо про 92 ушпиталених.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.64
Купівля 26.64Продаж 26.88
-
EUR
Купівля 31.41Продаж 31.8
- Актуальне
- Важливе