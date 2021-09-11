Отруєння в Хмельницькому: вже 93 госпіталізованих

З них - 14 дітей, передає Еспресо.TV.



Стан ушпиталених - середній.



"Загрози життю немає", - наголошують у Державній службі з надзвичайних ситуацій.



Ще 78 осіб перебувають на амбулаторному лікуванні (стан легкого ступеня тяжкості).



Нагадаємо, 7 вересня на Хмельниччині під час моніторингу інформаційного простору поліцейські виявили публікацію про харчове отруєння учнів однієї зі шкіл.

За фактом масового отруєння відкрили провадження за ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням) Кримінального кодексу України.

Станом на 9 вересня було зареєстровано 85 випадків харчового отруєння.

Ввечері 10 вересня було відомо про 92 ушпиталених.





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