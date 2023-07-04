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Оцінка українців свого добробуту практично не змінилася після повномасштабного вторгнення РФ, - опитування

4 липня, 2023 вiвторок
10:55
Суспільство

Самооцінка громадянами України свого добробуту майже не змінилася після повномасштабного вторгнення РФ і тримається на приблизно однаковому рівні

Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

Відомо, що опитування проводили з 26 травня до 5 червня методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера (CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів серед 2 013 респондентів віком від 18 років з усіх підконтрольних уряду регіонів України. Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 та з урахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 2,4% для показників, близьких до 50%, та 1,1% для показників, близьких до 5%, але в умовах війни до неї додають певне систематичне відхилення, що, утім, зберігає високу репрезентативність отриманих результатів.

Зокрема, частка людей, які оцінювали свій добробут як "високий", становила 22% перед вторгненням, потім знизилася до 16-17%, але станом на травень 2023 року повернулася до рівня 23%.

Також частка людей із "середнім" добробутом у період між лютим 2022 року і травнем 2023 року була досить стабільною на рівні 35-36%.

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Частка респондентів, які оцінювали своє фінансове становище як дуже низьке, становила 9% до вторгнення, а станом на травень 2023 року становить 7%. Окрім того, 33% респондентів оцінили свій добробут як "низький".

Водночас об'єктивно фінансова ситуація українців після повномасштабного вторгнення РФ дуже погіршилася: згідно з нещодавнім опитуванням, у 64% громадян дохід знизився, а 27% через вторгнення втратили роботу, значна кількість втратила майно та житло.

У пресрелізі інституту наголошується, що попри об'єктивне зниження доходів двох третин населення України, самооцінки добробуту майже не змінилися, бо запити людей під час війни суттєво знизилися, вони частіше задовольняються тим, що мають, та вважають, що їм вистачає на їжу чи одяг навіть за суттєвого зниження доходів.

Переважно краще своє фінансове становище оцінює молодь (18-29 років), люди з вищою освітою, чоловіки, жителі великих міст, жителі західних областей України. Водночас різниця між внутрішньо переміщеними особами та рештою українців у цьому стосунку несуттєва.

  • 3 липня стало відомо про те, що було виявлено, що мозок собак і людей обробляє пози тіла напрочуд схожими способами. Це відкриття проливає світло на те, як собаки і люди сприймають і розуміють одне одного та навколишнє середовище.

Здоров'я
Україна
Війна з Росією
Військові новини
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