Дослідження було опубліковане в журналі Communications Biology і відкрило нові можливості для розуміння ролі скроневої частки мозку в соціальній комунікації та сприйнятті.

Нещодавні поведінкові дослідження показали, що собаки, як і люди, добре розпізнають міміку та жести, наприклад, сигнали рук. Однак, чи відображається цей поведінковий досвід у мозку собаки, досі залишалося загадкою.

Провідний автор Магдалена Бох та її дослідницька група у складі Клауса Ламма та Людвіга Губера взялися за унікальне дослідження. Їхня команда - одна з чотирьох у світі, які проводять дослідження за допомогою магнітно-резонансної томографії (МРТ) на домашніх собаках.

Для забезпечення комфорту тварин вони розробили спеціальні протоколи тренувань, які поступово знайомили собак із середовищем МРТ. Важливо, що собаки не отримували седативних препаратів під час процесу і могли вільно покинути МРТ у будь-який час.

У дослідженні взяли участь 40 людей і 15 домашніх собак, вперше було отримано докази того, що собаки, як і люди, мають спеціалізовану ділянку мозку в скроневій частці, яка відповідає за візуальне сприйняття поз тіла. Крім того, було виявлено, що інші ділянки мозку собак також беруть участь у сприйнятті лиць та тіл.

Однак, на відміну від людей, активація цих ділянок у собак виходила за межі зорових зон мозку. Цікаво, що коли собаки спостерігали за обличчями й тілами, відмінності в активації також були відзначені в зонах, що відповідають за обробку запахів.

Магдалена Бох пояснює: "Ми, люди, часто зосереджуємося на обличчі під час спілкування. Наші результати свідчать про те, що обличчя також є важливим джерелом інформації для собак. Однак пози тіла та цілісне сприйняття відіграють вищу роль".

Ці результати свідчать про те, що хоча собаки звертають увагу на міміку, вони роблять більший акцент мовою тіла при розшифровці соціальних сигналів.