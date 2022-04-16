"Озброюйте Україну зараз": голлівудська актриса Віра Фарміґа доєдналася до кампанії допомоги ЗСУ
Популярна голлівудська актриса з українським корінням Віра Фарміґа закликала світ допомогти Україні з доставками важкого озброєння, долучившись до світової кампанії #ArmUkraineNow
Відповідний допис вона опублікувала в Іnstagram.
На фото актриса з плакатом на якому написаний хештег #ArmUkraineNow.
"Зупини війну! Опублікуйте своє фото з табличкою #ArmUkraineNow. Попросіть свій уряд підтримати Україну. Позначте 3 друзів і попросіть їх зробити те ж саме", - підписала фото Віра Фарміґа.
Додамо, що цей хештег українські активісти запустили, щоб допомогти Україні отримати важке озброєння для перемоги над російськими окупантами. Зокрема, президент України Володимир Зеленський попросив всіх долучатися до цієї інформаційної кампанії 13 квітня.
- Віра Фарміґа від перших днів повномасштабного нападу Росії на Україну висловила свою проукраїнську позицію. Зокрема, голлівудська актриса Віра Фарміґа зачитали українською вірш Симоненка.
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