Пакистан і Китай уклали угоду на $4,8 млрд щодо будівництва атомної електростанції

Про це заявив прем’єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф, пише Reuters.

Зазначається, що робота над будівництвом проєкту під назвою Chashma 5 розпочнеться негайно, а знаходитись атомна електростанція буде в центральній провінції Пенджаб. Підтримка Китаю допоможе Пакистану відмовитися від залежності від викопного палива.

Відомо, що угода підписана між Китайською національною ядерною кооперацією та Пакистанською комісією з атомної енергії.

"Інвестиції Китаю в цей проєкт у розмірі 4,8 мільярда доларів голосно та чітко свідчать про те, що Пакистан є місцем, де китайські компанії та інвестори продовжують демонструвати свою довіру та впевненість", - сказав Шариф.