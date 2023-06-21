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Головна Економіка Пакистан і Китай уклали угоду на $4,8 млрд щодо будівництва атомної електростанції

Пакистан і Китай уклали угоду на $4,8 млрд щодо будівництва атомної електростанції

21 червня, 2023 середа
08:30
Економіка Пакистан. Будівництво атомної електростанції

У вівторок, 20 червня, Пакистан і Китай підписали угоду щодо будівництва атомної електростанції потужністю 1200 МВт на суму $4,8 млрд

Про це заявив прем’єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф, пише Reuters.

Зазначається, що робота над будівництвом проєкту під назвою Chashma 5 розпочнеться негайно, а знаходитись атомна електростанція буде в центральній провінції Пенджаб. Підтримка Китаю допоможе Пакистану відмовитися від залежності від викопного палива.

Відомо, що угода підписана між Китайською національною ядерною кооперацією та Пакистанською комісією з атомної енергії.

"Інвестиції Китаю в цей проєкт у розмірі 4,8 мільярда доларів голосно та чітко свідчать про те, що Пакистан є місцем, де китайські компанії та інвестори продовжують демонструвати свою довіру та впевненість", - сказав Шариф.

  • 1 квітня 2022 року повідомлялося, що Польща до 2040 року планує збудувати 6 атомних реакторів на кількох майданчиках. Міністерство клімату й довколишнього середовища Польщі має видати принципове рішення щодо будівництва першої атомної електростанції в країні до 13 липня

Світ
Китай
Пакистан
Енергія
атомна енергетика
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