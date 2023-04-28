Пакистан закуповує російську нафту з неявної згоди США, - посол

Про це заявив посол Пакистану в США Масуд Хан, цитує Голос Америки.

Він зробив це зауваження на конференції у Вашингтоні, яка була організована Інститутом Південної Азії Центру Вільсона і яка була присвячена майбутньому відносин між країнами.

"Ми розмістили перше замовлення на російську нафту, і це було зроблено після консультацій з урядом Сполучених Штатів. Між Вашингтоном та Ісламабадом немає непорозумінь з цього приводу", - наголосив Хан і додав, що перша партія прибуде до країни вже наступного місяця.

Також Хан зазначив, що Ісламабад планує збільшити обсяг імпорту російської нафти до 100 тис. барелів на день. Це станеться за умови, якщо перша транзакція з Москвою відбудеться без проблем.

Посол Пакистану в США також відповів на припущення щодо того, чи може закупівлю енергоносіїв підірвати відносини між Пакистаном і США.

"Вони припустили, що ви можете вільно купувати все, що нижче або вище ліміту ціни, і ми дотримувалися цієї угоди. Я думаю, що Вашингтону це подобається", - сказав Хан.