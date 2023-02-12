Пакистан надасть Україні понад 10 тисяч снарядів для "градів", — ЗМІ
Стало відомо, що Пакистан відправив в Україну понад 10 тисяч снарядів для РСЗВ "Град"
Про це повідомляє The Economic Times, посилаючись на власні джерела.
Зазначається, що партію відправили на початку місяця з порту Карачі. Боєприпаси прибудуть в Україну через німецький порт Емден.
Повідомляється, що наразі Пакистан збільшив військові поставки в Україну. Джерела The Economic Times заявили, що не зважаючи на те, що країна і надалі купує нафту в Росії, Пакистан регулярно постачає Україні військову допомогу.
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