Пакистан надасть Україні понад 10 тисяч снарядів для "градів", — ЗМІ

Про це повідомляє The Economic Times, посилаючись на власні джерела.

Зазначається, що партію відправили на початку місяця з порту Карачі. Боєприпаси прибудуть в Україну через німецький порт Емден.

Повідомляється, що наразі Пакистан збільшив військові поставки в Україну. Джерела The Economic Times заявили, що не зважаючи на те, що країна і надалі купує нафту в Росії, Пакистан регулярно постачає Україні військову допомогу.