"Панатінаїкос" - "Дніпро-1": де та коли дивитися матч Ліги чемпіонів
У вівторок, 1 серпня, "Дніпро-1" зустрічається у повторній грі другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів з грецьким "Панатінаїкосом"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч "Панатінаїкос" - "Дніпро-1" відбудеться у Афінах та розпочнеться о 20:30. Наживо його покажуть телеканал УНІАН та YouTube-канал FootballHub.
"Дніпро-1" програв "Панатінаїкосу" у першій грі
25 липня у Кошице "Дніпро-1" пропустив вже на 10-й хвилині, коли відзначився Андраж Шпорар. Перевагу "Панатінаїкоса" на 74-й хвилині збільшив Філіп Джуричич. До розгромного рахунок невдовзі довів Фотіс Йоаннідіс, який реалізував пенальті.
"Дніпро-1" забив у відповідь перед фінальним свистком зусиллями Олександра Каплієнка та поступився "Панатінаїкосу" з рахунком 1:3.
Хто може стати суперником "Дніпра-1" у наступному раунді
У разі перемоги над "Панатінаїкосом", віцечемпіони України зустрінуться в третьому кваліфікаційному раунді з французьким "Марселем", за який виступає український футболіст Руслан Малиновський.
У разі вильоту з ЛЧ "Дніпро-1" продовжить виступи у Лізі Європи та зіграє на третьому відбірковому етапі з чеською "Славією".
Напряму до групового етапу головного єврокубкового турніру потрапив чемпіон України - "Шахтар".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.94
Купівля 36.94Продаж 37.71
-
EUR
Купівля 40.97Продаж 41.95
- Актуальне
- Важливе