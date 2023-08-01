Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч "Панатінаїкос" - "Дніпро-1" відбудеться у Афінах та розпочнеться о 20:30. Наживо його покажуть телеканал УНІАН та YouTube-канал FootballHub.

"Дніпро-1" програв "Панатінаїкосу" у першій грі

25 липня у Кошице "Дніпро-1" пропустив вже на 10-й хвилині, коли відзначився Андраж Шпорар. Перевагу "Панатінаїкоса" на 74-й хвилині збільшив Філіп Джуричич. До розгромного рахунок невдовзі довів Фотіс Йоаннідіс, який реалізував пенальті.

"Дніпро-1" забив у відповідь перед фінальним свистком зусиллями Олександра Каплієнка та поступився "Панатінаїкосу" з рахунком 1:3.

Хто може стати суперником "Дніпра-1" у наступному раунді

У разі перемоги над "Панатінаїкосом", віцечемпіони України зустрінуться в третьому кваліфікаційному раунді з французьким "Марселем", за який виступає український футболіст Руслан Малиновський.

У разі вильоту з ЛЧ "Дніпро-1" продовжить виступи у Лізі Європи та зіграє на третьому відбірковому етапі з чеською "Славією".

Напряму до групового етапу головного єврокубкового турніру потрапив чемпіон України - "Шахтар".