Пандемія COVID-19 в Україні: за добу - 138 смертей, близько 2 тис. ушпиталень, 2,8 тис. заражень
За добу 25 грудня в Україні зафіксовано 2 810 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19
З них дітей - 240, медпрацівників - 30. Такими є офіційні дані українського Міністерства охорони здоров'я станом на ранок неділі, 26 грудня 2021 року, передає Еспресо.TV.
Також за минулу добу:
госпіталізовано - 1 832 особи;
летальних випадків - 138;
одужало - 4 279 осіб.
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Найбільше нових випадків виявлено у наступних регіонах:
Київ (251) та Київщина (196) - 447,
Житомир та Житомирщина - 172,
Дніпро й Дніпропетровщина - 167,
Львів та Львівщина - 164,
Черкаси й Черкащина - 150,
Івано-Франківськ і Франківщина - 135,
Луцьк і Волинь - 126,
Хмельницький та Хмельниччина - 123,
Донеччина - 120,
Одеса й Одещина - 117,
Суми й Сумщина - 106.
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Решта областей України разом зі своїми обласними центрами за останню добу мають менше 100 лабораторно підтверджених заражень.
- Нагадаємо, 13 грудня в Україні стартував проєкт "єПідтримка" з виплати повністю вакцинованим українцям по 1 тис. грн.
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