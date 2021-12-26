Пандемія COVID-19 в Україні: за добу - 138 смертей, близько 2 тис. ушпиталень, 2,8 тис. заражень

З них дітей - 240, медпрацівників - 30. Такими є офіційні дані українського Міністерства охорони здоров'я станом на ранок неділі, 26 грудня 2021 року, передає Еспресо.TV.



Також за минулу добу:



госпіталізовано - 1 832 особи;



летальних випадків - 138;



одужало - 4 279 осіб.



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Найбільше нових випадків виявлено у наступних регіонах:



Київ (251) та Київщина (196) - 447,



Житомир та Житомирщина - 172,



Дніпро й Дніпропетровщина - 167,



Львів та Львівщина - 164,



Черкаси й Черкащина - 150,



Івано-Франківськ і Франківщина - 135,



Луцьк і Волинь - 126,



Хмельницький та Хмельниччина - 123,



Донеччина - 120,



Одеса й Одещина - 117,



Суми й Сумщина - 106.



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Решта областей України разом зі своїми обласними центрами за останню добу мають менше 100 лабораторно підтверджених заражень.

Нагадаємо, 13 грудня в Україні стартував проєкт "єПідтримка" з виплати повністю вакцинованим українцям по 1 тис. грн.





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