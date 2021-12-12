Пандемія COVID-19 в Україні: за добу - 238 смертей, 2,5 тис. госпіталізацій, понад 5 тис. заражень
За добу 11 грудня 2021 року в Україні зафіксовано 5 275 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19
З них дітей - 526, медпрацівників - 53. Такі дані ранком неділі, 12 грудня, наводить Міністерство охорони здоров'я, передає Еспресо.TV.
Також за минулу добу:
госпіталізовано - 2 566 осіб,
летальних випадків - 238,
одужало - 11 626.
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Перша трійка регіонів - лідерів поширення коронавірусу за останню добу:
Київ (461) та Київщина (259) - 720 випадків,
Дніпро та Дніпропетровщина - 376,
Луцьк і Волинь - 314.
Решта українських обласних центрів разом із прилеглими до них областями мають менше 300 випадків за останню добу.
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