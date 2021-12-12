Пандемія COVID-19 в Україні: за добу - 238 смертей, 2,5 тис. госпіталізацій, понад 5 тис. заражень

З них дітей - 526, медпрацівників - 53. Такі дані ранком неділі, 12 грудня, наводить Міністерство охорони здоров'я, передає Еспресо.TV.



Також за минулу добу:



госпіталізовано - 2 566 осіб,



летальних випадків - 238,



одужало - 11 626.



Читайте також: У МОЗ пояснили, чому не послаблюють карантин попри зниження рівня захворюваності на COVID-19



Перша трійка регіонів - лідерів поширення коронавірусу за останню добу:



Київ (461) та Київщина (259) - 720 випадків,



Дніпро та Дніпропетровщина - 376,



Луцьк і Волинь - 314.



Решта українських обласних центрів разом із прилеглими до них областями мають менше 300 випадків за останню добу.





Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb