У МОЗ пояснили, чому не послаблюють карантин попри зниження рівня захворюваності на COVID-19
Головний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що в Україні не послаблюють протиепідемічні обмеження, аби уникнути нового спалаху захворюваності на коронавірус
Про це повідомляє TCН.
За словами Кузіна, попри зменшення захворюваності на коронавірус, в Україні користуються європейським досвідом та одразу не послаблюють обмеження, аби не допустити нового спалаху COVID-19.
"Під час скасування чи спрощення карантинних вимог там стикнулися з черговою хвилею коронавірусу. Наше завдання зараз - це стримування ситуації. Посилення карантину, яке стосується переважно невакцинованих людей, є необхідним заходом для того, щоб не допустити чергового COVID-спалаху", - пояснив Кузін.
- У п'ятницю, 10 грудня, в Україні було лабораторно підтверджено 10 133 нові випадки захворювання на коронавірус.
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