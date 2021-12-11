У МОЗ пояснили, чому не послаблюють карантин попри зниження рівня захворюваності на COVID-19

Про це повідомляє TCН.

За словами Кузіна, попри зменшення захворюваності на коронавірус, в Україні користуються європейським досвідом та одразу не послаблюють обмеження, аби не допустити нового спалаху COVID-19.

"Під час скасування чи спрощення карантинних вимог там стикнулися з черговою хвилею коронавірусу. Наше завдання зараз - це стримування ситуації. Посилення карантину, яке стосується переважно невакцинованих людей, є необхідним заходом для того, щоб не допустити чергового COVID-спалаху", - пояснив Кузін.