Пандемія COVID-19 в Україні: за добу - 86 смертей, близько 3 тис. ушпиталень, 15 тис. заражень

Про це ранком неділі, 23 січня 2022 року, повідомило Міністерство охорони здоров'я, передає Еспресо.TV.



Також за минулу добу:



госпіталізовано - 2 774 особи,



летальних випадків - 86,



одужало - 2 030 осіб.



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Найбільше нових заражень протягом останньої доби встановлено у Львівській (2 170), Івано-Франківській (1 704), Сумській (1 469) та Харківській (1 193) областях. При цьому враховано дані і їхніх обласних центрів.



Решта українських регіонів має менше 1 тис. офіційно підтверджених випадків.

Нагадаємо, КМДА закликає столичних роботодавців перевести працівників на "дистанційку".

При цьому школярів у Сумах та Чернівцях знову переводять на "дистанційку".



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