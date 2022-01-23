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Головна Коронавірус Пандемія COVID-19 в Україні: за добу - 86 смертей, близько 3 тис. ушпиталень, 15 тис. заражень

Пандемія COVID-19 в Україні: за добу - 86 смертей, близько 3 тис. ушпиталень, 15 тис. заражень

23 січня, 2022 неділя
08:39
Коронавірус Коронавірус

​За добу 22 січня 2022 року в Україні зафіксовано 15 444 нових, підтверджених лабораторно випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 2 298, медпрацівників - 264)

Про це ранком неділі, 23 січня 2022 року, повідомило Міністерство охорони здоров'я, передає Еспресо.TV.

Також за минулу добу:

госпіталізовано - 2 774 особи,

летальних випадків - 86,

одужало - 2 030 осіб.

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Найбільше нових заражень протягом останньої доби встановлено у Львівській (2 170), Івано-Франківській (1 704), Сумській (1 469) та Харківській (1 193) областях. При цьому враховано дані і їхніх обласних центрів.

Решта українських регіонів має менше 1 тис. офіційно підтверджених випадків.


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