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Пандемія COVID-19: за добу 1 003 випадків, померло 23. Житомирщина вийшла у лідери заражень

22 серпня, 2021 неділя
11:55
Коронавірус

За добу 21 серпня 2021 року в Україні зафіксовано 1 003 нові лабораторно підтверджені випадки зараження коронавірусом COVID-19 (з них дітей - 45, медпрацівників - 17)

Такими є останні дані Міністерства охорони здоров'я, передає Еспресо.TV.

Також за минулу добу:

◾️ госпіталізовано - 701 особа;
◾️ летальних випадків - 25;
◾️ одужало - 236 осіб.

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За добу протестовано:

◾️  методом ПЛР - 15 850 осіб,
◾️  методом ІФА - 2 233 особи,
◾️  експрес-тестами - 20 019 осіб.

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За весь час пандемії в Україні:

◾️  захворіло - 2 274 561 особа;
◾️  одужало - 2 200 999 осіб;
◾️  летальних випадків - 53 457;
◾️  проведено ПЛР-тестувань - 11 816 619.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (153), Дніпропетровській (131), Харківській (77), Одеській (76) та Житомирській (52) областях.

Житомирщина, слід наголосити, не належить до постійних регіонів-лідер із захворюваності на COVID-19. Здебільшого це стосується міст-мільйонерів та пов'язаних з ними агломерацій.


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