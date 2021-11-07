Пандемія COVID-19 в Україні: за добу - 17 тис. випадків, 449 смертей. Ушпиталено 5 652 людей

Такими є відкриті дані Мінохорониздоров'я, інформує Еспресо.TV.



З них дітей - 1 119, медпрацівників - 195.



За минулу добу:



госпіталізовано - 5 652 особи,



летальних випадків - 449,



одужало - 8 520 осіб.



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Окрім того, за підсумками 6 листопада до регіонів - лідерів з розповсюдженості коронавірусної інфекції (а це Дніпро, Одеса, Київ, Львів та Харків, включно із прилеглими до цих великих міст областями) додалися Хмельницький та Хмельниччина. В усіх них понад 1 тис. випадків за останнію добу.





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