Пандемія COVID-19 в Україні: за добу - 17 тис. випадків, 449 смертей. Ушпиталено 5 652 людей
За добу 6 листопада в Україні зафіксовано 17 419 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19
Такими є відкриті дані Мінохорониздоров'я, інформує Еспресо.TV.
З них дітей - 1 119, медпрацівників - 195.
За минулу добу:
госпіталізовано - 5 652 особи,
летальних випадків - 449,
одужало - 8 520 осіб.
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Окрім того, за підсумками 6 листопада до регіонів - лідерів з розповсюдженості коронавірусної інфекції (а це Дніпро, Одеса, Київ, Львів та Харків, включно із прилеглими до цих великих міст областями) додалися Хмельницький та Хмельниччина. В усіх них понад 1 тис. випадків за останнію добу.
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