Пандемія COVID в Україні: за добу - 377 смертей, 4 048 ушпиталень, 11 тис. заражень
За добу 20 листопада в Україні зафіксовано 10 635 нових лабораторно підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19
З них дітей - 894, медпрацівників - 99, передає Еспресо.TV.
Також за минулу добу:
госпіталізовано - 4 048 осіб,
летальних випадків - 377,
одужало - 14 450 осіб.
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"88,2 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини", - наголошують у Мінохорониздоров'я.
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