Папа Франциск у Монголії схвально відгукнувся про завоювання Чингізхана
На думку предстоятеля Римо-католицької церкви Папи Франциска, на завойованих Чингізханом землях була забезпечена "відсутність конфліктів"
Про це він заявив 2 вересня 2023 року, на другий день свого перебування у Монголії, передає пресслужба Ватикану.
"Дав би Бог, щоб на землі, спустошеній надто великою кількістю конфліктів, були відтворені також і сьогодні, в пошані до міжнародного права, умови того, що колись було Pax Mongolica, тобто відсутність конфліктів", - сказав Папа.
Терміном Pax Mongolica історики називають завоювання монголів XIII-XIV ст.
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При цьому пресслужба понтифіка наголошує, що таку заяву він зробив у контексті 860-річчя Чингізхана.
"Нехай же розвіються темні хмари війни, щоб їх змело рішуче прагнення до загального братерства, в якому напруженість долається на основі зустрічей і діалогу, й усім гарантуються основоположні права!", - додав очільник католицької церкви.
- Не зважаючи на неодноразові запрошення, Папа Франциск досі не відвідав Україну.
- За його словами, одночасно з таким візитом він мав би побувати у Росії, але Кремль його не запрошує.
- Російсько-українську війну нинішній Папа Римський вважає двостороннім конфліктом, що має вирішитися шляхом "діалогу", а не наслідком односторонньої російської агресії.
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