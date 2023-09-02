Папа Франциск у Монголії схвально відгукнувся про завоювання Чингізхана

Про це він заявив 2 вересня 2023 року, на другий день свого перебування у Монголії, передає пресслужба Ватикану.

"Дав би Бог, щоб на землі, спустошеній надто великою кількістю конфліктів, були відтворені також і сьогодні, в пошані до міжнародного права, умови того, що колись було Pax Mongolica, тобто відсутність конфліктів", - сказав Папа.

Терміном Pax Mongolica історики називають завоювання монголів XIII-XIV ст.

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При цьому пресслужба понтифіка наголошує, що таку заяву він зробив у контексті 860-річчя Чингізхана.

"Нехай же розвіються темні хмари війни, щоб їх змело рішуче прагнення до загального братерства, в якому напруженість долається на основі зустрічей і діалогу, й усім гарантуються основоположні права!", - додав очільник католицької церкви.