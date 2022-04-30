Папа Римський Франциск тричі звертався до влади Росії з проханням організувати гуманітарний коридор для мирних жителів з Маріуполя, - Il Messaggero
Глава католицької церкви тричі звертався до Путіна з приводу евакуації мирних жителів, які ховаються від російських обстрілів на заблокованому заводі Азовсталь
Про це повідомляє італійська газета Il Messaggero.
"За ці 60 днів конфлікту Папа Франциск тричі намагався застосувати свій моральний вплив на Кремль, намагаючись допомогти створити гуманітарний коридор в Маріуполі. Але Росія тричі давала зрозуміти Ватикану, що не гарантує безпеки", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що обговорювалася навіть ідея евакуації людей кораблем з прапором Ватикану.
Переговори вели через прямі повідомлення і через московську Патріархію.
"Для Ватикану, безумовно, це чергове розчарування, оскільки Папа до останнього сподівався, що зможе гарантувати шлях втечі мирним жителям, виснаженим протягом двох місяців війни", - пише італійське видання.
Відомо, що в першій спробі евакуації людей із Маріуполя, яка планувалася на кінець березня, друга - напередодні Великодня.
Повідомляється, що тепер у Ватикані песимістично ставляться до подальших спроб організувати евакуацію людей з Азовсталі.
"Я песиміст, однак ми повинні працювати на цьому полі дипломатії та багатосторонності, інакше війна продовжуватиме пожирати дітей України", - прокоментував кардинал П'єтро Паролін.
- Нагадаємо, 22 березня президент Володимир Зеленський закликав Папу Римського Франциска стати посередником у встановленні миру в Україні.
- 2 квітня Папа Римський заявив, що розглядає можливість здійснити візит до України.
- 3 квітня Папа Франциск підтвердив, що готовий приїхати до України.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.05
Купівля 31.05Продаж 32.05
-
EUR
Купівля 32.54Продаж 33.68
- Актуальне
- Важливе