Папа Римський Франциск тричі звертався до влади Росії з проханням організувати гуманітарний коридор для мирних жителів з Маріуполя, - Il Messaggero

Про це повідомляє італійська газета Il Messaggero.



"За ці 60 днів конфлікту Папа Франциск тричі намагався застосувати свій моральний вплив на Кремль, намагаючись допомогти створити гуманітарний коридор в Маріуполі. Але Росія тричі давала зрозуміти Ватикану, що не гарантує безпеки", - йдеться у повідомленні.



Повідомляється, що обговорювалася навіть ідея евакуації людей кораблем з прапором Ватикану.

Переговори вели через прямі повідомлення і через московську Патріархію.

"Для Ватикану, безумовно, це чергове розчарування, оскільки Папа до останнього сподівався, що зможе гарантувати шлях втечі мирним жителям, виснаженим протягом двох місяців війни", - пише італійське видання.

Відомо, що в першій спробі евакуації людей із Маріуполя, яка планувалася на кінець березня, друга - напередодні Великодня.



Повідомляється, що тепер у Ватикані песимістично ставляться до подальших спроб організувати евакуацію людей з Азовсталі.

"Я песиміст, однак ми повинні працювати на цьому полі дипломатії та багатосторонності, інакше війна продовжуватиме пожирати дітей України", - прокоментував кардинал П'єтро Паролін.



