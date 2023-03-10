Про це йдеться в публікації Vatican News.

Папа Римський назвав війну в Україні "світовою", пояснивши, що всі великі держави втягнуті в цей конфлікт.

"Ніхто не може сказати, що це не в усьому світі", - наголосив Франциск.

Він нагадав, що все ще готовий говорити з Путіним, про що повідомляв іще на початку повномасштабного вторгнення.

"Він (Путін, - ред.) – освічена людина. На другий день війни я пішов до російського посольства при Святому Престолі, щоби сказати, що я готовий поїхати до Москви, якщо Путін дасть мені можливість для переговорів. Лавров написав мені спасибі, але зараз не час. Путін знає, що я доступний", - сказав Франциск.

При цьому Папа Римський зазначив, що Путін керується імперськими амбіціями.

"Для імперії властиво ставити нації на другий план", - сказав Франциск.