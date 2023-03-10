Папа Римський назвав війну в Україні "світовою", а себе – "доступним" для переговорів із Путіним
Папа Римський Францсик назвав війну в Україні "світовою" і заявив про готовність до переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним
Про це йдеться в публікації Vatican News.
Папа Римський назвав війну в Україні "світовою", пояснивши, що всі великі держави втягнуті в цей конфлікт.
"Ніхто не може сказати, що це не в усьому світі", - наголосив Франциск.
Він нагадав, що все ще готовий говорити з Путіним, про що повідомляв іще на початку повномасштабного вторгнення.
"Він (Путін, - ред.) – освічена людина. На другий день війни я пішов до російського посольства при Святому Престолі, щоби сказати, що я готовий поїхати до Москви, якщо Путін дасть мені можливість для переговорів. Лавров написав мені спасибі, але зараз не час. Путін знає, що я доступний", - сказав Франциск.
При цьому Папа Римський зазначив, що Путін керується імперськими амбіціями.
"Для імперії властиво ставити нації на другий план", - сказав Франциск.
- Раніше Папа Римський закликав Україну та РФ до мирних переговорів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.05
Купівля 38.05Продаж 38.88
-
EUR
Купівля 39.84Продаж 40.79
- Актуальне
- Важливе