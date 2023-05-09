Парад у Москві показав проблеми Росії в забезпеченні своїх військ, - NYT

Про це повідомляє видання The New York Times



"Вперше за багато років площу перетнув лише один радянський танк Т-34, який очолював значно коротший, ніж зазвичай, ряд бронетехніки, систем ППО та МБР. Було небагато військ, які завжди марширували у ретельно виставлених строях. Також у Москві не побачили жодного прольоту військово-повітряних сил", - пише NYT



У виданні вважають, що РФ має масштабні проблеми у забезпеченні військ, які беруть участь у вторгненні в Україну



"Ймовірно, скорочений парад стосується проблем Росії з поповненням її військ у боротьбі проти України, особливо в умовах, коли Київ готується до очікуваної контратаки, спрямованої на прорив укріпленої оборонної лінії Москви", - зазначили у виданні.

9 травня стало відомо, що на парад до Москви приїхали президент Киргизстану Садир Жапаров, прем'єр Вірменії Нікол Пашинян, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, президент Таджикистану Емомалі Рахмон, президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв та самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.

ЗМІ повідомили, що Лукашенко пропустив неформальний сніданок у Путіна, з параду він у супроводі швидкої терміново відбув в аеропорт і вилетів у Мінськ