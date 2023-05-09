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Парад у Москві показав проблеми Росії в забезпеченні своїх військ, - NYT

9 травня, 2023 вiвторок
19:21
Війна з Росією парад побєди в росії 09.05.2023

Парад у Москві, присвячений святкуванню 9 травня, може відображати проблеми РФ в забезпеченні своїх військ

Про це повідомляє видання The New York Times 

"Вперше за багато років площу перетнув лише один радянський танк Т-34, який очолював значно коротший, ніж зазвичай, ряд бронетехніки, систем ППО та МБР. Було небагато військ, які завжди марширували у ретельно виставлених строях. Також у Москві не побачили жодного прольоту військово-повітряних сил", - пише NYT

У виданні вважають, що РФ має масштабні проблеми у забезпеченні військ, які беруть участь у вторгненні в Україну

"Ймовірно, скорочений парад стосується проблем Росії з поповненням її військ у боротьбі проти України, особливо в умовах, коли Київ готується до очікуваної контратаки, спрямованої на прорив укріпленої оборонної лінії Москви", - зазначили у виданні.

  • 9 травня стало відомо, що на парад до Москви приїхали президент Киргизстану Садир Жапаров, прем'єр Вірменії Нікол Пашинян, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, президент Таджикистану Емомалі Рахмон, президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв та самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.
  • ЗМІ повідомили, що Лукашенко пропустив неформальний сніданок у Путіна, з параду він у супроводі швидкої терміново відбув в аеропорт і вилетів у Мінськ
Росія
Володимир Путін
російська армія
окуповані території
окупанти
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9 травня
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