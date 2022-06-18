Парамедикиня Юлія Паєвська записала перше відео після звільнення з полону
Звільнена з російського полону волонтерка і парамедик Юлія Паєвська з позивним "Тайра" записала відеозвернення
Відео опублікував журналіст Андрій Цаплієнко.
Під час звернення волонтерка подякувала президенту за організацію звільнення.
"Я вдячна президенту Зеленському за організацію цього обміну. Я завжди вірила, що все саме так і буде. І всі, хто розташований зараз по ту сторону, знають, що все вдасться і всі ми будемо вдома. Як вдома зараз я. Дякую", - сказала Паєвська
- 17 березня стало відомо, що Юлія Паєвська потрапила у полон в Маріуполі.
- 17 червня Зеленський повідомив, що Юлію Паєвську звільнили з полону.
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