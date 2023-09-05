Parimatch проти Зеленського: букмекери добиваються скасування санкцій у Верховному суді
Букмекерська група Parimatch подала до суду на президента Володимира Зеленського з вимогою скасувати санкції, запроваджені проти компанії у березні 2023 року
Про це йдеться в ухвалі Верховного Суду від 10 серпня, пише "Економічна правда".
В ухвалі йдеться, що кіпрська компанія "Віплей Медіа Холдінг Лімітед" (Weplay Media Holding Limited), на яку зареєстровано торговий знак PariMatch, звернулась до Верховного Суду як суду першої інстанції з адміністративним позовом до президента Зеленського з вимогою визнати протиправним і нечинним указ від 10 березня 2023 року про застосування санкцій.
"PariMatch не співпрацює з державою-агресором чи Республікою Білорусь, їхніми громадянами та/або резидентами; бенефіціарними власниками Weplay Media Holding Limited є громадяни України, а серед акціонерів названої компанії немає резидентів держави-агресора, тож його діяльність, переконує позивач, не створює загроз національній безпеці України", - йдеться в ухвалі.
У позові компанія також зазначила, що після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Parimatch "припинила будь-яку співпрацю з резидентами РФ" і "вживає всіх можливих заходів для припинення використання об'єктів інтелектуальної власності на території РФ".
Суд відкрив провадження в адміністративній справі, а також ухвалив залучити до участі у справі на стороні відповідача РНБО і СБУ.
Суд призначив розгляд позову PariMatch на 5 вересня.
- 12 березня букмекерська компанія Parimatch оголосила про призупинення діяльності в Україні у зв'язку з санкціями РНБО, введеними Указом Президента України №145/2023 "Про рішення Ради національної безпеки та оборони України від 10 березня 2023 року "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)"".
- 12 травня букмекерська компанія Parimatch, яка раніше потрапила під санкції РНБО, оголосила про остаточне припинення діяльності в Україні.
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