Парламент Болгарії підтримав надання Україні непридатних для експлуатації ракет С-300
У середу, 27 вересня, болгарський парламент підтримав надання Україні непридатних для експлуатації ракет С-300
Про це повідомляє The Sofia Globe.
Болгарські парламентарі провели закрите засідання, на якому й ухвалили рішення передати Україні ракети для зенітно-ракетних систем С-300, які потребують ремонту. У пакет допомоги також увійшли боєприпаси для автоматичної стрілецької зброї, яких болгарська армія вже не потребує.
Офіційних результатів голосування ще не розголошували. Журналісти отримали інформацію від депутата Деляна Пеєвського, який повідомив, що рішення було схвалено. Водночас відомо, що прокремлівська партія "Вузраждане" виступила проти.
- 14 липня Болгарія вперше офіційно оголосила про передачу важкого озброєння Україні. Це найбільший одноразовий пакет військової допомоги від країни.
- 26 вересня комітет із питань оборони Національної асамблеї Болгарії підтримав рішення щодо надання Україні непридатних для експлуатації ракет для комплексів С-300.
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