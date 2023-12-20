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Головна Світ Парламент Киргизстану без обговорення погодив закон щодо зміни державного прапора

Парламент Киргизстану без обговорення погодив закон щодо зміни державного прапора

20 грудня, 2023 середа
14:21
Світ Киргизстан

Парламент Киргизстану без обговорення ухвалив у другому і третьому читаннях закон про зміну державного прапора

Про це пише "Радіо Азаттик".

Зазначається, що цей закон підтримали 59 депутатів, проти проголосували п’ять.

"Необхідність змінити сонячні промені на держсимволі вони пояснили тим, що на прапорі, що діє, зображення тундука і навколишні сонячні промені схожі на соняшник", - йдеться у повідомленні.

Ініціатива змінити прапор Киргизстану викликала широкий суспільний резонанс. Громадяни через соцмережі висловлювали невдоволення законопроєктом та вимагали від президента Садира Жапарова не змінювати державний символ.

Киргизстан
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