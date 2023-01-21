Парламент Нідерландів розгляне надання Україні двох пускових установок Patriot
Нідерланди поставлять в Україну дві пускові установки зенітно-ракетного комплексу Patriot та низку ракет у спільному проєкті зі США та Німеччиною
Про це йдеться у листі міністра оборони до парламенту, пише "Європейська правда".
"Нідерланди беруть участь у проєкт співпраці з США та Німеччиною щодо постачання Україні зенітних ракетних комплексів Patriot, включаючи боєприпаси, навчання та запчастини для їх обслуговування. Доставка цієї системи озброєння є унікальною та складною операцією. Співпраця передбачає постачання Нідерландами двох пускових установок і низки ракет", - йдеться у листі.
Нідерланди також допоможуть у навчання українців для роботи з системами Patriot.
"Таким чином, Нідерланди разом із союзниками реагують на терміновий заклик президента Зеленського забезпечити протиповітряну оборону проти безперервних ракетних атак і атак безпілотників на українські міста", - йдеться у листі.
Крім того, 65 солдатів морської піхоти до квітня тренуватимуть загалом 400 українських військових. Це відбувається у Великій Британії.
Нідерланди мають загалом три зенітні комплекси Patriot, четвертий знаходиться в резерві. Система може збивати вертольоти, пілотовані і безпілотні літальні апарати, балістичні і крилаті ракети з висоти до 20 кілометрів і на відстані до 60 кілометрів.
Система Patriot складається з радара, центру управління вогнем і декількох пускових установок.
- Раніше прем'єр-міністр країни Марк Рютте заявив президентові США Джо Байдену, що Нідерланди запропонують Україні зенітний ракетний комплекс Patriot слідом за Штатами й Німеччиною.
- 19 січня Палата представників Нідерландів проголосувала за надання Україні ЗРК Patriot
- 20 січня в уряді Нідерландів заявили, що потенційно готові обговорити надання Україні винищувачів F-16, якщо Київ озвучить таке прохання. Міністерка оборони Кайса Оллонгрен також заявила, що Нідерланди готові профінансувати передачу танків Leopard 2 для України, які передадуть інші союзники - так, як вже допомагали з постачанням радянських Т-72 з Чехії.
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