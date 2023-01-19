Палата представників Нідерландів проголосувала за надання Україні ЗРК Patriot
Палата представників Нідерландів (нижня палата парламенту) підтримала надання Україні системи протиповітряної оборони Patriot для захисту від російських ракет
Про це пише NOS.
Більшість представників парламенту Нідерландів підтримали передачу ЗРК Patriot. Депутат від Народної партії за свободу та демократію (VVD) Петер Валстар під час обговорення рішення нагадав про трагедію у Дніпрі, де російська ракета влучила в багатоповерхівку й забрала життя 45 людей.
"Ви бачите, що Україна завжди повинна захищатися від ракет із Росії. Patriot може відіграти тут важливу роль. Тож зробіть свій внесок", - заявив політик.
Водночас парламентарі обговорили, чи не послабить передача ЗРК протиповітряну оборону Нідерландів. Нині країна має чотири системи Patriot, кожна з яких складається з радара, центру керування вогнем і кількох пускових установок.
- Раніше прем'єр-міністр країни Марк Рютте заявив президентові США Джо Байдену, що Нідерланди запропонують Україні зенітний ракетний комплекс Patriot слідом за Штатами й Німеччиною.
- 17 січня українські військові прибули на базу армії США в Оклахомі для навчання на ЗРК Patriot.
- 21 грудня 2022 року США оголосили про рішення передати Україні ЗРК Patriot. Система протиповітряної оборони Patriot здатна збивати крилаті ракети, балістичні ракети малого радіуса дії та літаки на значно вищій висоті, ніж раніше надані Україні системи протиповітряної оборони.
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