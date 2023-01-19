Про це пише NOS.

Більшість представників парламенту Нідерландів підтримали передачу ЗРК Patriot. Депутат від Народної партії за свободу та демократію (VVD) Петер Валстар під час обговорення рішення нагадав про трагедію у Дніпрі, де російська ракета влучила в багатоповерхівку й забрала життя 45 людей.

"Ви бачите, що Україна завжди повинна захищатися від ракет із Росії. Patriot може відіграти тут важливу роль. Тож зробіть свій внесок", - заявив політик.

Водночас парламентарі обговорили, чи не послабить передача ЗРК протиповітряну оборону Нідерландів. Нині країна має чотири системи Patriot, кожна з яких складається з радара, центру керування вогнем і кількох пускових установок.