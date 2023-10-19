Парламент прийняв проєкт бюджету-2024 у першому читанні
У четвер, 19 жовтня, Верховна Рада у першому читанні ухвалила проєкт бюджету на 2023 рік - "за" проголосувало 285 депутатів
Про це розповів нардеп Ярослав Железняк.
"Парламент прийняв в цілому висновки та пропозиції народних депутатів до бюджету на 2024 рік. Це перше читання бюджету", - пише він.
Железняк зазначив, що далі Кабмін має опрацювати документ з врахуванням висновків та пропозицій і до 20 листопада відбудеться остаточне голосування за проєкт бюджету
Основні показники бюджету у першому читанні::
- Доходи – у сумі 1.746,3 млрд грн;
- Видатки – у сумі 3.308,9 млрд грн;
- Граничний обсяг дефіциту – у сумі 1.593,6 млрд грн.
Железняк також повідомив, що на 2024 рік максимальна кількість співробітників БЕБ обмежена з 4000 до 1400.
"Відповідна правка Железняка-Хлапука прийнята і підтверджена в залі", - пише нардеп.
- Цьогоріч уряд заклав у проєкт держбюджету на 2024 рік 40 млрд грн на програми підтримки економічного відновлення та програми допомоги українському бізнесу.
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