Парламент Словаччини схвалив оборонну угоду зі США

Про це повідомляє Aktuality.



79 із 140 законодавців проголосували за угоду, відому як DCA (Defence Cooperation Agreement). Проти виступили 60, один утримався.



Угода, яка публічно обговорювалася понад місяць, дозволить американським військовим використовувати військові аеропорти Сляч і Кучина. Підписання угоди не означає появу американських військових баз у Словаччині, і будь-яка присутність іноземних армій на території країни і надалі вимагатиме схвалення парламенту.



Зазначається, що інші європейські держави, зокрема Угорщина та Польща, вже підписали подібну угоду із США.



Обговорення угоди супроводжувалося протестами опозиції. Проти угоди виступав проросійський генпрокурор Марош Жилінка, а перед будівлею парламенту протестували сотні людей.



Нагадаємо, під час позачергового засідання щодо цієї угоди 8 лютого ультраправий депутат Андрей Медвецьки взяв пляшку води і почав обливати прапор України, а потім і депутатів, які його тримали.



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