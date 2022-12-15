Про це повідомляє Dennik N.

Вотум недовіри, внесений депутатами партій SaS і Hlas, підтримали 78 словацьких депутатів при 76 необхідних, проти проголосували 20, ще двоє – утрималися. Депутати від партії OĽaNO прем’єра вийшли із зали під час голосування.

Результати голосування були невідомі до останнього моменту, оскільки ще вранці в четвер міністр фінансів Ігор Матович запропонував піти у відставку у разі, якщо партія SaS, вихід із коаліції якої й призвів до урядової кризи, відкличе вотум недовіри й підтримає держбюджет.

Відзначимо, що саме конфлікти між Матовичем і лідером SaS Ріхардом Суликом із економічних питань зрештою призвели до виходу SaS із коаліції. Сулик відхилив умови Матовича й заявив, що Гегер пообіцяв відправити того у відставку.

У канцелярії президентки Словаччини Зузани Чапутової підтвердили, що Матович справді йшов туди, аби подати заяву про відставку, але "в останній момент передумав і вирвав підписаний документ з рук керівника канцелярії президента Метода Шпачека".

Після оголошення вотуму недовіри словацькому уряду Чапутова повинна відправити його у відставку, й до наступних виборів кабмін Едуарда Гегера буде працювати у статусі виконувачів обов’язків.

За словами спікера словацького парламенту Бориса Коллара, наступні дострокові вибори в країні можуть відбутися у травні-червні 2023 року.

Нагадаємо, 12 грудня стало відомо, що Словаччина планує відправити в Україну МіГ-29, приготування можуть почати найближчим часом.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb