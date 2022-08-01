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Парламентарі Ірландії закликали президента висловити чітку позицію щодо війни в Україні через лист першої леді

1 серпня, 2022 понедiлок
00:02
Світ Українці в Ірландії

Президента Ірландії закликали прояснити позицію щодо війни в Україні після того, як його дружина написала суперечливий лист одному із видань

Про це пише Sky News. 

Впродовж минулого тижня Сабіна Гіґґінс написала листа до Irish Times, щоб розкритикувати попередню редакційну статтю про війну. Вона сказала, що бої триватимуть, поки світ не переконає Володимира Путіна та Володимира Зеленського "погодитися на припинення вогню та переговори".

Сенатор Малкольм Бірн сказав, що згодом лист було опубліковано на офіційному вебсайті президента Ірландії - цей крок він назвав "жахливим".

"Пані Гіґґінс має право на свою особисту думку та на її висловлення, хоча я вважаю, що вона абсолютно неправа, намагаючись побачити еквівалентність у позиціях України та Росії", – сказав Бірн.

За його словами, рішення опублікувати лист на сайті президента викликає серйозні запитання.

"Президент Ірландії зараз має чітко висловити рішучу підтримку народу Ірландії народу України та те, що ми вважаємо Росію відповідальною за війну та варварство, що триває", - сказав він.

Після звинувачень у бік першої леді, лист видалили.

  • 6 липня прем’єр-міністр Ірландії Міхал Мартін відвідав Бучу, Ірпінь та Бородянку.
  • 19 липня Ірландія вперше призупинила дію Угоди Ради Європи про скасування віз для біженців, щоб допомогти українцям.

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Ірландія
війна з Росією
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