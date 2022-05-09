Партія Шольца програла місцеві вибори на півночі Німеччини

Про це повідомляють на офіційному сайті місцевих виборів у Німеччині.

Партія Шольца набрала лише 16% голосів на виборах до місцевого парламенту федеральної землі Шлезвіг-Гольштейн у Німеччині, втративши понад 11% порівняно із попередніми виборами.

Перемогу отримав Християнсько-демократичний союз, який набрав 43,4%, а друге місце посіла партія зелених, за яку проголосували 18,3% виборців.

Консервативна партія Бориса Джонсона програла місцеві вибори у Великій Британії і зазнала втрат у радах.