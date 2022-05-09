Партія Шольца програла місцеві вибори на півночі Німеччини
На місцевих виборах у Німеччині Соціал-демократична партія Шольца набрала лише 16% голосів
Про це повідомляють на офіційному сайті місцевих виборів у Німеччині.
Партія Шольца набрала лише 16% голосів на виборах до місцевого парламенту федеральної землі Шлезвіг-Гольштейн у Німеччині, втративши понад 11% порівняно із попередніми виборами.
Перемогу отримав Християнсько-демократичний союз, який набрав 43,4%, а друге місце посіла партія зелених, за яку проголосували 18,3% виборців.
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Консервативна партія Бориса Джонсона програла місцеві вибори у Великій Британії і зазнала втрат у радах.
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