Партизани в Мелітополі пропонують $10 тис. за ліквідацію "основного гауляйтера", - мер Федоров
У окупованому Мелітополі партизани пропонують за голову псевдогубернатора Запорізької області Євгена Балицького винагороду $10 тис.
Про це сказав міський голова Іван Федоров на брифінгу у Медіацентрі Україна-Укрінформ.
"Наші партизани сьогодні відкрили судове полювання. По всьому місту розвісили оголошення про те, що за голову основного гауляйтера вони оголосили премію $10 тисяч", - сказав він.
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За даними місцевого видання РИА-Мелітополь, в місті з'явились оголошення про винагороду за ліквідацію Балицького.
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