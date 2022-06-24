Про це сказав міський голова Іван Федоров на брифінгу у Медіацентрі Україна-Укрінформ.

"Наші партизани сьогодні відкрили судове полювання. По всьому місту розвісили оголошення про те, що за голову основного гауляйтера вони оголосили премію $10 тисяч", - сказав він.

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За даними місцевого видання РИА-Мелітополь, в місті з'явились оголошення про винагороду за ліквідацію Балицького.