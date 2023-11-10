Партизани зафіксували переміщення ешелону російської техніки у Воронежі: рухається в бік України

Про це повідомляє військовий рух українців та кримських татар "Атеш".

"Наші агенти засікли переміщення військового ешелону у Воронежі, що прямував у бік України", - йдеться в повідомленні.

Вказано, що на вагонах окупанти перевозили старі теплозаправники та КамАЗи для перевезення особового складу, причепи з бочками для палива, а також спецтехніку.