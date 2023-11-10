Партизани зафіксували переміщення ешелону російської техніки у Воронежі: рухається в бік України
Партизани руху "Атеш" зафіксували рух ешелону російської техніки у Воронежі: переміщення відбувається в бік українського кордону
Про це повідомляє військовий рух українців та кримських татар "Атеш".
"Наші агенти засікли переміщення військового ешелону у Воронежі, що прямував у бік України", - йдеться в повідомленні.
Вказано, що на вагонах окупанти перевозили старі теплозаправники та КамАЗи для перевезення особового складу, причепи з бочками для палива, а також спецтехніку.
- Раніше партизани повідомили, що росіяни через тимчасово окуповану Євпаторію перекидають військову спецтехніку для ремонту бойових авто. Серед російської техніки була машина РЕМ-КЛ, яку використовують для ремонту, технічного обслуговування та евакуації армійської автомобільної техніки.
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