Пасажир потягу "Москва-Адлер" відрив вогонь по російським силовикам
У ніч з 5 на 6 листопада 2021 року чоловік, що їхав територією РФ в пасажирському потязі "Москва-Адлер" поранив зі свого травматичного пістолета співробітника поліції РФ та бійця Росгвардії
В обох - поранення рук, розповідає Еспресо.TV.
Як зазначається в офіційній інформації російського МВС, пасажир поводився "неадекватно" й погрожував зброєю, через що потяг було зупинено на залізничному вокзалі міста Тула. З чоловіком намагалися поспілкуватися поліцейські, однак він зачинився в купе та вистрілив в одного зі співрозмовників МВС РФ.
Після вагон очепили й на місце прибула Росгвардія. Було проведено спецоперацію.
Пасажира з травматом затримано.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом із Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.04
Купівля 26.04Продаж 26.29
-
EUR
Купівля 29.95Продаж 30.38
- Актуальне
- Важливе