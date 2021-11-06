Пасажир потягу "Москва-Адлер" відрив вогонь по російським силовикам

В обох - поранення рук, розповідає Еспресо.TV.



Як зазначається в офіційній інформації російського МВС, пасажир поводився "неадекватно" й погрожував зброєю, через що потяг було зупинено на залізничному вокзалі міста Тула. З чоловіком намагалися поспілкуватися поліцейські, однак він зачинився в купе та вистрілив в одного зі співрозмовників МВС РФ.



Після вагон очепили й на місце прибула Росгвардія. Було проведено спецоперацію.



Пасажира з травматом затримано.





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