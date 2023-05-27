Патрушев і брати Ковальчуки об'єднаються навколо Пригожина, - експерт із безпеки Мусаєв
ПВК Вагнера авторитетна серед імперців РФ, тому секретар радбезу Микола Патрушев і наближені до Путіна брати Ковальчуки об'єднаються навколо Євгена Пригожина
Про це заявив екскерівник Комітету нацбезпеки Казахстану та експерт із безпеки Альнур Мусаєв у етері Еспресо.
"Пригожин не просто якась фігура, якою можна маніпулювати. Пройшов в’язниці, 1990-ті роки, зумів у бандитському Петербурзі створити бізнес-структуру, що без криміналу не стається. Він так і не вийшов з цих кримінальних структур і кримінального середовища і на цьому ґрунті, з подачі й благословення Путіна, створив приватну військову структуру, яка набула великого авторитету в РФ, особливо серед імперських патріотів. Тому ставка Патрушева, і, я не заперечую, найближчі друзі – брати Ковальчуки, особливо молодший, звісно ж, визначаються сьогодні. І скоріше за все відбудеться велике об'єднання навколо Пригожина", - наголосив він.
Альнур Мусаєв зазначив, що із засновника ПВК Вагнера не зроблять маріонетку, але можуть поділитися владою. Його реверанси в бік Заходу, ЗСУ свідчать не тільки про спроби зійти до влади, а й про намір показати вміння на рівних говорити із західними країнами й Україною.
"А критика на адресу збройних сил РФ - це його улюблений коник, тут він просто зобов’язаний розмазати ці речі, взяти під своє крило в майбутньому деякі армійські структури й на цьому коні рухатися вперед. Дехто каже: у нього судимість, він з криміналу, ніхто йому не дасть обійняти найвищу посаду в РФ. Та коли це когось зупиняло? Навіть в Україні. Це, можливо, неприємний для українців момент", - зауважив безпековий експерт.
- 24 травня засновник ПВК Вагнера Євген Пригожин визнав, що Росія провалилася з "демілітаризацією" та "денацифікацією", які російський диктатор Володимир Путін назвав головними завданнями війни проти України.
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