Павлограду припиняють подачу води. Не працюватимуть дитячі садочки

Відповідне оголошення сьогодні, 28 листопада, розмістив у себе на сайті місцевий водоканал.



Причина - припинення подачі електроенергії на підприємство "Дніпро - Західний Донбас"



Павлоградців закликають "зробити запаси питної води".







У понеділок дитячі садочки садки не працюватимуть, а в школах на дітей чекають скорочені урок, повідомив відділ освіти Павлограда.



"Це при тому, що Павлоград не має боргу - підписано договір реструктуризації та внесено платіж. Але борги мають інші міста і сам "ДЗД" перед енергопостачальним підприємством", - пояснює ситуацію Павлоград.dp.ua.



Крім того, ввечері 27 листопада в Павлограді вимкнули опалення - заощаджують газ, щоб його вистачило на морозні дні.





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