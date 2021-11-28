Павлограду припиняють подачу води. Не працюватимуть дитячі садочки
Завтра, 29 листопада 2021 року, тимчасово призупиняється централізоване водопостачання міста Павлограда Дніпропетровської області
Відповідне оголошення сьогодні, 28 листопада, розмістив у себе на сайті місцевий водоканал.
Причина - припинення подачі електроенергії на підприємство "Дніпро - Західний Донбас"
Павлоградців закликають "зробити запаси питної води".
У понеділок дитячі садочки садки не працюватимуть, а в школах на дітей чекають скорочені урок, повідомив відділ освіти Павлограда.
"Це при тому, що Павлоград не має боргу - підписано договір реструктуризації та внесено платіж. Але борги мають інші міста і сам "ДЗД" перед енергопостачальним підприємством", - пояснює ситуацію Павлоград.dp.ua.
Крім того, ввечері 27 листопада в Павлограді вимкнули опалення - заощаджують газ, щоб його вистачило на морозні дні.
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