Педагогів обурила поведінка нардепа Тищенка під час візиту до пункту обігріву

Про це заявила від імені своїх колег директор Київської гімназії східних мов №1 Оксана Проскура.

"Позиція керівників закладів освіти Святошинського району. Мовчати не будемо. Ревізуванням депутатом Верховної ради паном Миколою Тищенком Пунктів Незламності, що наразі знаходяться в закладах освіти Святошинського району, та його гнівним постом у фейсбуці щодо неготовності таких пунктів прийняти мешканців району, проявами зверхньої поведінки під час візиту, принизливим ставленням та образливою риторикою допису у ФБ перекреслюється прекрасна та своєчасна ідея допомоги та підтримки людей під час війни", - заявила Проскура.

Вона наголосила, що такими перевірками Тищенко образив усіх керівників закладів освіти.

"Пане Миколо Тищенко, ви образили керівників закладів освіти, які з 24 лютого стійко тримають освітній фронт, бо для мешканців своїх мікрорайонів очолювані ними заклади освіти стали пунктами, де громадянам точно нададуть допомогу, підтримають словом і ділом. Ви такими інспекціями фактично "обнулили" дев‘ятимісячну роботу у воєнний час керівників закладів освіти Святошинського району", - сказала Проскура.

Директор також підкреслила, що працівники закладів освіти сумлінно виконують свою роботу без жодних перевірок та ревізій.

"А генератори ми навчилися запускати і, до слова, не на вимогу депутата, а задля людей, бо їм віддаємо ще й тепло своїх сердець. І зарплати свої готові віддати на ЗСУ, і підтримувати наших захисників і захисниць будемо до Перемоги. І дітей навчатимемо, і любитимемо, й оберігатимемо. Без інспекцій, перевірок, і ревізій", - наголосила вона.

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