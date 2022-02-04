Пекін-2022: Визначився склад збірної України з біатлону на змішану естафету

Про це повідомляє "Суспільне Спорт".



Змішана естафета відбудеться 5 лютого, а розпочнеться о 11:00 за київським часом. Трансляція пройде на телеканалі "UA: Перший".

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Нагадаємо, 2 лютого українська біатлоністка Олена Білосюк здала позитивний тест на коронавірус.

Склад збірної України з біатлону на змішану естафету:Запасною у складі жіночої команди є Дар’я Блашко. Якщо виникнуть форсмажорні ситуації, то заміни можна буде ще проводити.