Пекін-2022: Визначився склад збірної України з біатлону на змішану естафету
Валентина Семеренко, Юлія Джима, Артем Прима і Дмитро Підручний пробіжать змішану естафету на Олімпіаді-2022 в Пекіні
Про це повідомляє "Суспільне Спорт".
Змішана естафета відбудеться 5 лютого, а розпочнеться о 11:00 за київським часом. Трансляція пройде на телеканалі "UA: Перший".
Читайте також: Олімпіада-2022: Повний розклад зимових Ігор у ПекініСклад збірної України з біатлону на змішану естафету:
Валентина Семеренко
Юлія Джима
Артем Прима
Дмитро Підручний
Запасною у складі жіночої команди є Дар’я Блашко. Якщо виникнуть форсмажорні ситуації, то заміни можна буде ще проводити.
- Нагадаємо, 2 лютого українська біатлоністка Олена Білосюк здала позитивний тест на коронавірус.
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