І життя, і смерть є ріками, які вливаються туди, де для них звільняється місце.

Ми бачимо у своїх подорожах, як наповнюються життям селища і міста, в яких ще донедавна панувала смерть. Як люди обережно, стопа за стопою, заходять у свої обжиті місця, навіть якщо над головою немає даху, а під ногами ховаються міни.

Але ми також бачимо, як швидко життя може відступити. Пекло настає саме тоді, коли життя залишає свою територію. Пекло — це відсутність інших.

Кого більше — життя чи смерті: ось про що у нас зараз ідеться. Кого більше, хто захопить територію, хто сильніший

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Кого більше — життя чи смерті: ось про що у нас зараз ідеться. Кого більше, хто захопить територію, хто сильніший.

Мирні суспільства не відчувають того, що відчуваємо ми: смерть активна. Бувають часи смерті, коли вона не просто те, що з нами "стається", причому стається "внезапно", як говорив один письменник епохи сталінізму — а коли вона стає активною силою, яка шириться, ковтає нашу землю, пожирає людей, спалює майбутнє, риє могили в промислових масштабах. І тоді вона зовсім не "внезапна", тоді вона тотальна, всепоглинуща, неуникна.

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Пекло — це коли смерть активна, а життя пасивне.

Життя у нас має перемогти смерть. Відбити у смерті території, які вона заразила. Ось про що ця війна, зокрема

Бувають часи, коли смерть активна, коли вона заразна, коли вона передається від людини до людини, від покоління до покоління — бо вона теж прагне влади та панування. Гоголь вловив це давно: в українських оповіданнях смерть у нього приваблива, бо олюднена, окультурена, освоєна — і лише в "Мертвих душах" вона постає як сила, з якою ти не можеш впоратися. Коли ми дивимося на обличчя сьогоднішнього путінського "політбюро", ми бачимо ці "мертві душі" знову.

Життя у нас має перемогти смерть. Відбити у смерті території, які вона заразила. Ось про що ця війна, зокрема.

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Про автора. Володимир Єрмоленко, письменник, голова Українського ПЕН

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